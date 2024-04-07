Manavgat'ta tefecilik suçu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tefecilik suçu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Manavgat ilçesinde 'Tefecilik' suçu kapsamında projeli çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve 4 adet senede el konuldu. Şüphelilerin 2 tefecilik eylemine daha karıştıkları tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA