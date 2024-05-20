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Maltepe E5 Karayolu Üzerinde Düğün Konvoyu Trafiği Kapattı

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Maltepe E5 karayolu üzerinde düğün konvoyuna katılan bir grup, yolu keserek trafiğe kapattı. Araçlarından inen şahıslar, müzik açarak eğlendi. Konvoy yüzünden araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe E5 karayolu üzerinde düğün konvoyuna katılan bir grup, yolu keserek trafiğe kapattı Araçlarından inen şahıslar, müzik açarak eğlendi. Konvoy yüzünden araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe E5 karayolu üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyuna katılan çok sayıda araç sürücüsü, otoyol üzerinde otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen sürücüler müzik eşliğinde oyunlar oynadı. E5 karayolu üzerinde oluşan trafiğe aldırış etmeden eğlenmeye devam eden grubun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Maltepe Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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