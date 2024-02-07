Maltepe'de 'Huzurlu Sokaklar' Denetimi: 14 Kişiye 145 Bin 943 TL Cezai İşlem Uygulandı

Maltepe'de 160 polisin katılımıyla helikopter destekli 'Huzurlu Sokaklar' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 14 kişiye 145 bin 943 lira ceza uygulandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasına Özel Harekat, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Terörle Mücadele Şube ekipleri olmak üzere 160 emniyet personeli katıldı. İlçede kurulan çok sayıda arama noktalarında durdurulan araçlar polis ekipleri tarafından arandı. Ekipler, iş yerlerinde ve kafelerde GBT ve üst araması yaptı. Uygulamayı polis helikopteri havadan takip ederek şüpheli durumları yerdeki birimlere bildirdi.

Yapılan uygulamalarda, bir adet kurusıkı tabanca, 20 adet fişek ve 0.5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 araç sürücüsüne ise toplamda 145 bin 943 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL