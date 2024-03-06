Maltepe'de Apartmanda Yangın: Mahsur Kalanlar Balkondan Kurtarıldı, Bir Kedi Kalp Masajıyla Kurtarıldı

Maltepe'de bir apartmanın zemin katında bulunan dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, apartmanda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından balkondan tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kedi ise itfaiye ekipleri tarafından yapılan kalp masajıyla kurtarıldı.

Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi, Cem sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında bir apartmanın zemin katında yaşandı. İddiaya göre, dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Dumanların yükseldiğini gören daire sakini itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle birçok vatandaş apartmanda mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından balkondan tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kediye de itfaiye ekipleri tarafından oksijen verilip kalp masajı yapıldı. Kalp masajı ile hayata döndürülen kedi, veterinere götürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

Ozan Durmuş isimli bir vatandaş, "Yavru bir kedi vardı, onu çıkardık. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Allah'a çok şükür ölen veya yaralanan olmadı" dedi. - İSTANBUL