Malatya Şehir Merkezi yeni Planlanmasının çerçevesi genişletiliyor

Ak Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatyalılar ile bir müjdeyi paylaşarak Malatya Şehir Merkezi Yeni Plan alanının genişletildiğini ifade etti.

Ak Parti Battalgazi İlçe Teşkilatı ziyaretinde konuşan Tüfenkci, depremi unutturmak isteyenlere müsaade etmeyeceklerini belirtti.

'Malatya sahipsiz' diyenlerin Malatya için elini taşın altına koymayanlar olduğunu belirten Tüfenkci, "Malatya olarak ağır bir felaket yaşadık. Bu felaketten Malatya'da yaşayan yaşamayan herkes etkilendi. Esasında Türkiye bir felaket yaşadı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde girmiş olduğumuz en son seçimde biz millete iki şey taahhüt ettik. Dedik ki, bizim birinci önceliğimiz deprem, ikinci önceliğimiz de ekonomidir. Dolayısıyla şu anda hükümetimizin, bizlerin, sizlerin de mücadele ettiği en önemli iki unsur deprem ve getirmiş olduğu sıkıntılar. İnsanlarımız maalesef çok çabuk unutuyorlar. 6 Şubat'ı hatırlayın, o gün ki tablo benim hala gözlerimde biz bu tabloyu birlikte yaşadık. Zaman geçtikçe o gün ortalıkta gözükmeyenler, Malatya'yı terk edenler bugün Malatya sahipsiz diye bağırıyorlar. Biz Ak Parti teşkilatı olarak milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, valilerimiz ve hükümet olarak o gün de Malatya'ya sahip çıkıyorduk, bugün de sahip çıkıyoruz. Bizim birinci önceliğimiz ticaret merkezlerini ayağa kaldırmak" dedi.

"Geniş bir alanın Emlak Konut'un yapması suretiyle proje kararı alındı"

Tüfenkci, Malatyalılar'la bir müjdeyi de paylaşarak, "Buradan sizlere bir müjde verelim, önceden planlanan şehir merkezi planı sadece 5 bin dükkanlık bir projeydi. Yeni Cami'nin oradan çevre yoluna kadar olan kısmı kapsıyordu. Şimdi girişimlerimizle beraber Mövenpick Otel'den Akpınar da dahil olmak üzere geniş bir alanın Emlak Konut'un yapması suretiyle proje kararı alındı. Çalışmalarımız da bitti. Belediyelerimiz de onlarla irtibatına devam ediyorlar. İnşallah 1,5 - 2 ay içerisinde daha da öne çekmek istiyoruz. Sadece Bakırcılar Çarşısı'nda değil, bütün alanlarda inşaatları hep birden başlatmış olacağız. İsteniyor ki 250-300 yıllık bir şehri iki ayda, üç ayda inşa edelim, ama kolay değil gerçekten. Türkiye'nin bu sene depreme harcayacağı para 855 milyar. Türkiye'nin yatırım bütçesi 455 milyar. Kolay mı, kolay değil ama AK Parti Hükümetleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Allah'ın izniyle bunun da altından kalkarız. Milletimiz de zaten bu söze inanarak oylarını verdiler. Biz bir yandan deprem konutlarını inşa ediyoruz, bir yandan kırsal mahallelerde ki toplu konutları inşa ediyoruz. Malatya'da yıl sonuna kadar biz 2 bin 500'e yakın konutu vatandaşımıza teslim etmiş olacağız. Bu şehri herkesin Malatya'sı olacak şekilde inşa etmemiz lazım. Camileriyle, cemevleri ile kültür merkezleri ile kültürümüzü koruyacak şekilde, mahallelik olgusunu koruyacak şekilde, hep beraber inşa etmemiz lazım" diye konuştu. - MALATYA