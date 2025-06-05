Malatya'da Kurban Bayramı Öncesi Dolandırıcılık Uyarıları

Kurban Bayramı öncesi Malatya'da artan hayvan pazarı hareketliliğiyle birlikte dolandırıcılık riskine karşı polis ekipleri harekete geçti.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek kurbanlık satıcılarını sahte para ve tırnakçılık yöntemlerine karşı uyardı. Polis ekipleri, pazarda hem sözlü bilgilendirme yaptı hem de satıcılara uyarıcı broşürler dağıttı. Vatandaşların bayram öncesi mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken ekipler, özellikle sahte para ile yapılan alışverişlere karşı satıcıların duyarlı davranmalarını istedi.

Ekipler, satıcılara "Dolandırıcı kurbanı olmayın" uyarısında bulunarak, şüpheli durumlarda ivedilikle emniyet birimlerine bilgi verilmesini istedi. Emniyet yetkilileri, Kurban Bayramı süresince benzer bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - MALATYA