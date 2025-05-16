Malatya'da Kayısı Ağaçları Yeniden Yeşerdi

Malatya'da Kayısı Ağaçları Yeniden Yeşerdi
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Malatya'da Nisan ayında meydana gelen zirai don nedeniyle kayısı bahçelerinde ciddi zarar oluştu. Üreticiler sezonu kayıpla kapatmanın üzüntüsünü yaşarken, ağaçların yeniden yeşermesi moral kaynağı oldu. Üreticiler, önümüzdeki yıl daha fazla ürün bekliyor.

Malatya'da, Kayısı ağaçları yeniden yeşerdi

MALATYA - Malatya'da Nisan ayında etkili olan zirai don, birçok kayısı bahçesinde ciddi zarara yol açmıştı. Soğuk hava nedeniyle ürün kaybı yaşayan üreticiler, bu sezon kayısı hasadı yapamayacak olmanın üzüntüsünü yaşarken, bahçelerdeki ağaçların yeniden yeşermesi moral kaynağı oldu.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir bölümünün karşılandığı Malatya'da 11-14 Nisan tarihlerinde yaşanan zirai dondan milyonlarca kayısı ağacı zarar gördü. Yaklaşık 10 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte don nedeniyle ürün kaybı yaşayan üreticiler sezonu erken kapatırken, bahçelerindeki ağaçların yeniden yeşermesiyle moral buldu.

"Ağaçlarımız yeniden canlanarak bizleri umutlandırdı"

Kayısı üretiminin önemli merkezlerinden Akçadağ ilçesinde yüzde yüzlere varan ürün kaybının ardından ağaçların yeniden yeşermesinin kendilerini umutlandırdığını kaydeden üretici İsmet Leventoğlu, "Zirai dondan dolayı kayısı bahçelerimiz büyük darbe aldı. Çok şükür ağaçlar yeniden canlandı. Bu sezonda ürün beklentimiz yok bu yıl istirahat edeceğiz önümüzdeki sezonda daha fazla ürün elde etme ihtimalimiz daha yüksek" dedi.

"Ağaçlar yüzde 75 oranında toparladı"

Bir başka kayısı üreticisi Mehmet Torun ise zirai don sonrası zarar gören kayısı ağaçlarında yüzde 75'lere varan bir toparlanmanın söz konusu olduğunu ifade ederek, gerekli bakımların ardından bir sonraki sezonda bekledikleri verimi alacaklarına inandıklarını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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