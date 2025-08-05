Malatya'da İnşaat Kazası: Bir İşçi Yüksekten Düştü

Malatya'da İnşaat Kazası: Bir İşçi Yüksekten Düştü
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Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir inşaat alanında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı. Demir bağlama işi sırasında dengesini kaybeden işçi, yüksekten düşerek yaralandı. Habere göre, işçinin hayati tehlikesi bulunmamakta.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Uçbağlar Mahallesi'nde bir inşaat alanında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında çalışan H.O. isimli işçi, demir bağlama işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü. Yaşanan kazada işçi yaralanırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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