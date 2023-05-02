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Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

3. Sayfa Haberleri

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 00.35'te Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5.44 kilometre derinlikte meydana gelen deprem korkuya neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya AFAD 3. Sayfa Haberler

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