Maaşlarını Alamayan İnşaat İşçileri İntihar Girişiminde Bulundu

Maaşlarını Alamayan İnşaat İşçileri İntihar Girişiminde Bulundu
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde inşaat işçileri, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle bir binanın tepesinde eylem yaparak toplu intihar girişiminde bulundu. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde paralarını alamadıklarını iddia edilen inşaat işçileri binanın tepesinde eylem yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yapımı devam eden konutlarda çalışan inşaat işçileri, maaşlarını alamadıklarını iddia ederek bir binanın tepesine çıktı. Burada eylem yapan inşaat işçileri, toplu intihar girişiminde bulundu. Olay üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İşçiler, uzun süredir ücretlerinin ödenmediğini belirterek seslerini duyurmak için bu yola başvurduklarını ifade etti. Binanın çatısında toplanan işçileri ikna etmek amacıyla güvenlik güçleri devreye girerken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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