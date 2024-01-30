Lüleburgaz'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 BOP 624 ve 39 LA 974 plakalı otomobiller, D100 Karayolu Çiftlikköy sapağında çarpıştı. Çevredeki sürülerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan 1 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ