Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lastiği patlayan tır önünde sürüklediği otomobil ile sahile uçtu

3. Sayfa Haberleri

Lastiği patlayan tır önünde sürüklediği otomobil ile sahile uçtu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde lastiği patlayan tır, karşı şeride geçerek önünde sürüklediği otomobil ile sahile uçtu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde lastiği patlayan tır, karşı şeride geçerek önünde sürüklediği otomobil ile sahile uçtu. Sahilin kaza sırasında boş olması bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in sahil mahallelerinden Altınoluk Antandros mevkiinde İzmir istikametinden Çanakkale istikametine giden Makedonya plakalı M.Y.A. yönetimindeki RA 3456 AC plakalı tırın lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü karşı yöne geçerek A.Z. yönetimindeki 34 NB 4097 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tır önünde sürüklenen otomobil sahilde bulunan beton bariyerler ile birlikte sahile uçtu, tır ise otomobilin üzerine çıkmak üzereyken durmayı başardı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Kaza nedeniyle karayolunun Çanakkale İzmir istikametinde trafik bir süre durdu. Tırın olay yerinden kaldırılmasından sonra yol kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title