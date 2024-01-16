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KYK'dan Giresun'daki öğrenci yurdunda asansör düştü iddiasına açıklama

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Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, Giresun Gülpembe Hatun Yurdu'nda yaşanan asansör arızasıyla ilgili açıklama yaptı. Olayda herhangi bir öğrencinin zarar görmediği belirtildi.

KYK'dan, Giresun'daki öğrenci yurdunda "asansör düştü" iddiasına ilişkin açıklama

GİRESUN - Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, Giresun Gülpembe Hatun Yurdu'nda "asansör düştü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

KYK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Söz konusu olayda Giresun Gülpembe Hatun Yurdu B Blok'ta hizmet veren asansör içi boş bir şekilde 3. Kattan 2. kata inerken regülatör arızası vermiştir. İçerisinde öğrenci kaldığını düşünerek yardımcı olmak isteyen bir grup öğrencinin ambulans ve itfaiyeyi aramaları üzerine ekipler yurt müdürlüğüne intikal etmiştir" denildi. Açıklamada, olay sırasında veya sonrasında herhangi bir öğrencinin zarar görmediği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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