Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Sivas'ta defnedildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Gültekin Akçan, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Çekmeköy mevkii Edirne istikametinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Gültekin Akçan yönetimindeki 58 EZ 342 plakalı Mercedes marka şehirler arası yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak bariyerlere girdi. Otobüs, bariyere çapmanın şiddeti ile ön tarafında bulunan tıra çarptı. Kaza sonucunda otobüste bulunan 19 kişi yaralanırken otobüs şoförü Gültekin Akçan (49) araç içinde sıkışmadan dolayı ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan otobüs şoförü hayatını kaybetti. Gültekin Akçan, bugün memleketi Divriği'de son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun bir katılımla Cem evinde kılınan cenaze namazı sonrası Akçan, ilçe mezarlığında defnedildi. - SİVAS