Kuyumcuları Dolandıran 4 Şüpheli Yakalandı

Demir ve bakır üzerine altın kaplama yaptıkları kolye, küpe ve bilezikleri satarak aynı gün Sakarya'da 7, Düzce'de 2 kuyumcuyu dolandıran şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'dan geldikleri öğrenilen 4 şüpheli, demir ve bakır üzerine altın kaplama yaptıkları kolye, küpe ve bilezikleri satarak aynı gün Sakarya'da 7 kuyumcuyu dolandırarak Düzce'ye gitti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde çalışma başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tepiş ederek takibe başladı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphelilerin Düzce'de iki kuyumcuyu aynı yöntemle dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelileri adım adım takip eden Sakarya polisi, yaklaşık iki saat için şüphelileri Düzce polisiyle yapılan ortak operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Düzce'de işlemleri devam eden şüphelilerin üst ve eklentilerinde yapılan aramada ise, dolandırıcılıktan elde edildiği yaklaşık 250 bin lira, demir ve bakır üzerine altın kaplama yaptıkları 20'ye yakın kolye, küpe ve bilezik minvali takı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin daha önceki zamanlarda da farklı illerde aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları da öğrenildi. - SAKARYA