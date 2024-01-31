Kuyucak Polisi Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Yakaladı

Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kuyucak'ta son yıllarda uyuşturucunun kökünü kazırken, son yapılan çalışmada şüpheli 4 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

2023 yılında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik başarılı çalışmalara imza atan Kuyucak polisi 2024 yılına da hızlı başladı.

2024 yılı Ocak ayında da torbacılara nefes aldırmayan polis ekipleri gün içerisinde Kuyucak'ta Ş.K. (41), Ü.T. (33), G.A. (34), Ş.Ç. (33) ve Y.Ö. (54) isimli şüphelileri yakalayıp işlem yaptı. Üzerlerinden fişekler halinde kristal maddesi çıkan şüphelilerin uyuşturucu madde test sonuçları da pozitif çıktı.

Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu madde suçlarına yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - AYDIN