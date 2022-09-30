Kütahya haber: Tavşanlı'da tefecilik operasyonunda 422 bin 822 TL tutarında senet ve sözleşme ele geçirildi

Kütahya 3. sayfa haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen şahsın ikametinde yapılan aramada, 422 bin 822 TL tutarında üzerinde çeşitli isimlerin bulunduğu 17 adet senet ve sözleşme ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen şahsın ikametinde yapılan aramada, 422 bin 822 TL tutarında üzerinde çeşitli isimlerin bulunduğu 17 adet senet ve sözleşme ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin tefecilik suçunu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde Tavşanlı ilçesinde ikamet eden şüpheli F. Y. Ö. isimli şahsın yüksek faizle karşılığı para vererek haksız ekonomik kazanç sağladığı yönünde bilgilere ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışma sonucunda toplam 11 müşteki şahıs tespit edildi. Yeterli delillerin elde edilmesi üzerine şüpheli şahsın ikamet ettiği Tavşanlı ilçesindeki adresinde yapılan aramalarda, toplam 422 bin 822 tutarında, üzerinde çeşitli isimlerin bulunduğu 17 adet senet ve sözleşme ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılırken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA