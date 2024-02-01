Kütahya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada sürücü H.G. takla atan otomobilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tavşanlı ilçesi Kütahya karayolu 5. kilometresinde sürücüsü H.G.'nin (51) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 43 EP 396 plakalı otomobil bariyere çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü H.G. olay yerine çağrılan 112 Acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA