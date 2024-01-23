Kütahya'da Staj Yapan Öğrenci Mobilya Atölyesinde Hayatını Kaybetti

Kütahya'da bir öğrenci, staj gördüğü mobilya atölyesinde sunta bloklarının altında kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi İç Mekan Mobilya Teknolojisi Dalı 9. sınıf öğrencisi Erol Can Yavuz, staj gördüğü mobilya atölyesinde sunta bloklarının üstüne devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erol Can Yavuz için Gaybiefendi Mahallesi Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Kütahya Valisi Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Yavuz'un cenazesi, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KÜTAHYA