Kütahya'da araç içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler

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Kütahya'da araç içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da araç içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenidoğan Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde durumundan şüphelenip durdurulan T.D.(30) isimli şahsın bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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