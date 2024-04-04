Kütahya'da 45 suç kaydı bulunan Irak uyruklu şahıs yakalandı

Kütahya'da hakkında toplamda 45 suç kaydı bulunan, 19 yaşındaki Irak uyruklu Ala Haydar Yaseen Yaseen isimli şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Alipaşa Mahallesi Lise Caddesi üzerinde yakalanan 19 yaşındaki Irak uyruklu Ala Haydar Yaseen Yaseen'in toplamda 45 suç kaydı bulunuyor. Polis sorumluluk bölgesinde 1 adet yağma, 7 adet hırsızlık, 6 adet kasten yaralama, 1 adet görevli memura mukavemet, 2 adet başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, 2 adet tehtid,1 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, 1 adet 6136 SKM, 2 adet mala zarar verme suçlarından toplamda 23 adet kaydı bulunan Ala Haydar Yaseen isimli şahsa 2022 yılında herkesin girebileceği bir yerde bırakılmak ile birlikte kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya üzerinde hırsızlık suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yurt dışı çıkış yasağı konulmuş, şahıs Balıklı Mahallesi Pekmez Pazarı Aralığı Sokakta bulunan bir işyerinden hırsızlık suçuna karışıp çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan görüşmeler sonucunda şahsın yurt dışı çıkış tahdidi kaldırıldı ve aynı gün Alipaşa Mahallesi Lise Caddesi üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Deport işlemleri gereği Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmek üzere Nezarethane Büro Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA