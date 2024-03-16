Kütahya'da 21 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kütahya'da hakkında 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Altıntaş ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan müşterek çalışmalar sonucu, Altıntaş ilçesi Yeni Mahallede bir evde saklandığı tespit edilen, gece vakti nitelikli yağma, kasten yaralama suçundan hakkında 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan U.G. (38) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA