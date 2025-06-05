Kurban Bayramı Tatilinde Muğla'ya Yoğun Yerli Turist Akını

Kurban Bayramı Tatilinde Muğla'ya Yoğun Yerli Turist Akını
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Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Muğla, yerli turistlerin akınına uğradı. İstanbul ve diğer illerden gelenler, özellikle Marmaris, Datça ve Fethiye gibi turistik ilçelere ulaşmak için uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bu yıl yaklaşık 2,5 milyon yerli turist bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Muğla, yerli turistlerin akınına uğradı. 4 günlük tatil için başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, Marmaris, Datça ve Fethiye gibi turistik ilçelere geçiş güzergahı olan Menteşe'de uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Muğla'daki karayollarında sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerine kadar devam etti. Özellikle şehir merkezlerine girişlerdeki kontrol noktaları ve trafik işaretlerinde zaman zaman araç kuyruğu uzayınca trafik ekipleri bu sorunu trafik akışını ışıkları devre dışı bırakarak trafik akışını manuel olarak gerçekleştirdi.

Muğla, bu yıl Kurban Bayramı'nda yaklaşık 2,5 milyon yerli turisti ağırlaması beklenirken, tatilcilerin en çok tercih ettiği bölgelerin başında ise Bodrum, Fethiye ve Marmaris geliyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, şu anda söz konusu turistik ilçelerdeki doluluk oranı yüzde 70 seviyelerine ulaşmış durumda. Ancak okulların kapanmasının ardından bu oranın yüzde 95 ila 100 seviyelerine çıkması öngörülüyor.

Ulaşımda yaşanan yoğunluğun bayram süresince devam etmesi beklenirken, güvenlik ve trafik ekipleri bölgede ek önlemler alarak yönlendirmelerde bulunuyorlar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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