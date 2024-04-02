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Kudüs'te Binlerce Kişi Netanyahu Hükümetini Protesto Ediyor

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İsrail işgali altındaki Kudüs'te binlerce kişinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ederek, erken seçim çağrısıyla düzenlediği protesto 3. gününde devam ediyor.

İsrail'de hükümet karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi. İsrail işgali altındaki Kudüs'te İsrail parlamentosunun (Knesset) önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ederek, erken seçim çağrısında bulundu. Ellerinde İsrail bayrağı taşıyan göstericiler, Netanyahu hükümetine istifa ve Gazze'deki tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Göstericiler, ellerinde hükümeti savaşı kışkırtmakla ve İsrail halkını yalnız bırakmakla suçlayan pankartlar taşıdılar.

İsrailli esirin annesi Einav Zangauker, Netanyahu'yu Firavun'a benzeterek, "Oğlum Matan'ın esaret altında olması senin suçun. Bana, ailelere ve İsrail halkına karşı bir kampanya yürüttünüz. Destekçileriniz bize hain diyor, asıl hain sizsiniz. Halkınıza, seçmenlerinize, İsrail halkına ihanet ettiniz" dedi.

Göstericiler, 4 gün sürmesi planlanan protestonun ilk gününde Knesset önünde 100'den fazla çadır kurmuştu. - KUDÜS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hükümet İsrail Kudüs 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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