Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece'de eski nişanlı tarafından silahla vurulan kadının saldırı anı güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de iş yerine giderken eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürülen Bahar Kaban'ın saldırıya uğradığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de iş yerine giderken eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürülen Bahar Kaban'ın saldırıya uğradığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde yaşandı. İşe gitmek üzere yola çıkan Bahar Kaban (28), kendisini takip eden eski nişanlısı Gökhan Yıldız ile tartışmış tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkartan Yıldız, Kaban'a ateş etmişti. Eski nişanlı, saldırının ardından olay yerinden kaçarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahar Kaban ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerinin konuya ilişkin çalışmaları sürerken saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Gökhan Yıldız Kaban'ın arkasından gelerek kolundan çekiştirdiği ardından silahla ateş ederek olay yerinden kaçtığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Küçükçekmece Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 2017 yılında, 'Tutuksuz yargılanmalı' demişti! Bahçeli'nin Ahmet Türk'e verilen cezayla ilgili ne diyeceği merak konusu

2017 yılında, "Tutuksuz yargılanmalı" demişti! Bahçeli'nin Ahmet Türk'e verilen cezayla ilgili ne diyeceği merak konusu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title