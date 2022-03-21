Küçük çocuğun yere düşürdüğü telefonu alıp yoluna devam etti - Haberler

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Küçük çocuğun yere düşürdüğü telefonu alıp yoluna devam etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Küçük çocuğun yere düşürdüğü telefonu alıp yoluna devam etti

İstanbul Başakşehir'de bir kişi, kendisinden dakikalar önce küçük bir çocuğun yere düşürdüğü cep telefonunu alıp yoluna devam etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - İstanbul Başakşehir'de bir kişi, kendisinden dakikalar önce küçük bir çocuğun yere düşürdüğü cep telefonunu alıp yoluna devam etti. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın soğukkanlı tavırları bu kadarına pes dedirtti.

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde küçük bir çocuk kaldırıma cep telefonu düşürdü. Dakikalar sonra aynı yolda yürüyen başka birisi, çocuğun düşürdüğü telefonu alarak kayıplara karıştı. Telefonun yere düştüğü ve hırsızın alıp gittiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Öte yandan hırsızın tereddüt etmeden telefonu alıp uzaklaşması bu kadarına pes dedirtti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ziya Gökalp Mahallesi, Başakşehir, 3. Sayfa, Haberler

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