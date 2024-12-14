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Kredi Kartı Borcu Yüzünden Zirai İlaç Çalan Kardeşler Yakalandı

Kredi Kartı Borcu Yüzünden Zirai İlaç Çalan Kardeşler Yakalandı
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Konya'da, çalıştığı depodan 2,5 milyon lira değerinde zirai ilaç çalan Gökhan Y. ve kardeşi Mithat Can Y., sosyal medya üzerinden satış yaparken polis tarafından yakalandı. Gökhan Y., hırsızlığı kredi kartı borcundan dolayı yaptığını ifade etti.

Konya'da çalıştığı tarım ilaçlarının bulunduğu depodan 2,5 milyon liralık zirai ilaç çalan kişi ile kardeşi sosyal medyadan açtıkları sahte hesap üzerinden ilaçların satışını yaptıkları sırada müşteri kılığındaki polis ekiplerine yakalandı. Depo sorumlusu olan şüphelinin ilk ifadesinde, "Kredi kartı borcum vardı, mecburiyetten yaptım" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesinde bulunan zirai ilaç satışı yapan bir iş yerindeki firma yetkilileri, 2,5 milyon lira değerinde ilaçların eksikliğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek hırsızlık ihbarında bulundu. Olay yerine sevk edilen Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri iş yeri ve çevresinde yaptığı teknik çalışma sonrası çalınan ürünlerin sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını belirledi. Polis ekipleri, sayfa üzerinden ilaç siparişi verdi. Karatay ilçesinde belirlenen adrese ilaçları getiren şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi ifadesi almak üzere emniyete götürülürken, şahsın iş yerinde depo sorumlusu olarak görev yapan Gökhan Y. olduğu ortaya çıktı. Gökhan Y.'nin hırsızlığa başladıktan sonra kiraladığı depoda yapılan aramada 11 koli halinde 220 adet zirai ilaç ele geçirildi.

"Kredi kartı borcum çoktu"

Emniyette ifadesi alınan Gökhan Y.'nin iş yerinden çıkışını yaptığı malzemeleri sosyal medyadan kardeşinin açtığı sahte hesap üzerinden satışını yaptığını söylemesi üzere Gökhan Y.'nin kardeşi Mithat Can Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan Y., ilk ifadesinde ise, "Kredi kartı borcum çoktu. Çıkış yöntemi için ben bu şekilde iş yerindeki malzemeleri çalıp, kardeşimle beraber satışını yaptık" dediği öğrenildi.

Kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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