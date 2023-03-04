Köyceğiz'de parkta bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki bir parkta bulunan ahşap masa kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından yakıldı.

Olay, Toparlar Mahallesi'ndeki bir parkta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan ahşap masa kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından yakıldı. Yaşanan olay sonrası sabah saatlerinde yakılan masayı gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Masayı yakanların kamu malına zarar verdiklerini hatırlan vatandaşlar, bu ve buna benzer olayların yaşanmaması için bütün parklara güvenlik kamerası koyulmasını talep etti. - MUĞLA