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Köyceğiz'de parkta bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı

3. Sayfa Haberleri

Köyceğiz'de parkta bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki bir parkta bulunan ahşap masa kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından yakıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki bir parkta bulunan ahşap masa kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından yakıldı.

Olay, Toparlar Mahallesi'ndeki bir parkta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan ahşap masa kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından yakıldı. Yaşanan olay sonrası sabah saatlerinde yakılan masayı gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Masayı yakanların kamu malına zarar verdiklerini hatırlan vatandaşlar, bu ve buna benzer olayların yaşanmaması için bütün parklara güvenlik kamerası koyulmasını talep etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Köyceğiz Toparlar Muğla 3. Sayfa Haberler

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