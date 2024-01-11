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Konya Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir - Taraşcı Mahallesi yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.D. idaresindeki 42 ASU 649 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan bahçe çitine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan E.Y. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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