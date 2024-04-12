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Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın uzun uğraşların ardından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'e bağlı Doğanbey Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın mahalle sakinlerinin de desteğiyle bir süre sonra kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi sonrasında ekipler soğutma çalışmaları başlattı. Yangın sonucu evde büyük çapta maddi zarar oluştuğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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