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Konya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil ile elektrikli motosiklet karıştı, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 2 otomobil ile elektrikli motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adalet Mahallesi Öğretmen Özata Caddesi ve Pektaş Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (30) yönetimindeki 42 DY 333 plakalı otomobil ile F.P. (23) idaresindeki 42 DA 251 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobillerden biri, yoldan geçen N.K.'nin (50) kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan E.Y (17) ve elektrikli motosiklet sürücüsü N.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karapınar Konya Hastane Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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