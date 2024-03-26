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Konya'da kaza: 2 otomobil çarpıştı, 3 yaralı

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Konya'da kaza: 2 otomobil çarpıştı, 3 yaralı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Erenler Caddesi üzerinde Ravza Camisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. idaresindeki 07 AHT 170 plakalı otomobil Erenler Caddesi üzerinde seyir halinde iken Seyran Caddesinden yol ayrımına çıkan O.K.E. yönetimindeki CD 154 FP yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Otomobillerin çarpışması neticesinde duramayan yabancı plakalı otomobil, bir apartmanın dış duvarı ile önündeki park halinde olan bir otomobile çarparak durabildi. Kazayı sürücü İ.S. yara almadan atlatırken, aracında yolcu olarak bulunan F.Ö. ve V.S. ile CD 154 FP plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza sonucu park halindeki otomobillerde maddi hasar oluşurken, kazaya karışan araçlar çekici tarafından cadde üzerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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