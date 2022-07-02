Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler

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Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir otomobilin seyir halindeyken kontrolden çıkarak köprüden aşağı uçtuğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir otomobilin seyir halindeyken kontrolden çıkarak köprüden aşağı uçtuğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Milas-Söke karayolunun 11'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Milas'a doğru seyir halinde olan C.K. idaresindeki 34 DEY 092 plakalı otomobil Sarıçay Köprüsü'nde sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü C.K. ve yolcu konumunda bulunan Z.K. ve B.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 11 yaşındaki B.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla 3. Sayfa Haberler

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