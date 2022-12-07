Kolombiyalı kadın teknenin pervanesine kapılarak öldü 3. Sayfa Haberleri Kolombiya'da 26 yaşındaki kadın, San Andres Adası'nda bindiği tekneden terliklerini almak için suya tekrar girince teknenin pervanesine kapılarak hayatını kaybetti. Kolombiya'da 26 yaşındaki kadın, San Andres Adası'nda bindiği tekneden terliklerini almak için suya tekrar girince teknenin pervanesine kapılarak hayatını kaybetti. Kolombiya'nın San Andres Adası'nda 26 yaşındaki Natalia Andrea Larranaga Fajardo, geçtiğimiz 27 Kasım'da arkadaşlarıyla tekne gezisine çıktı. Yüzmek için suya giren genç kadın, çıktığında terliklerini suda unuttuğunu fark etti. Fajardo, terliklerini almak için suya girmesiyle teknenin pervanesine kapıldı. Çevredekilerin yardımlarıyla tekneye çıkarılan kadının bacaklarında ve belinde ciddi yaralanmalar olduğu bildirildi. Hastanede tedavi altına alınan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tekne mürettebatı hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BOGOTA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kolombiya 3. Sayfa Haberler

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