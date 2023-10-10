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Kocaeli'de Tartışma Sonucu Kadın Bıçaklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocası tarafından elinden bıçakla yaralandı. Olayın ardından kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli koca ise gözaltına alındı.