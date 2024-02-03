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Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın 5 saatte söndürüldü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kimyasal fabrikasında çıkan yangın 5 saat sonra söndürüldü, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın 5 saatte söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kimyasal fabrikasında çıkan yangın 5 saat sonra söndürüldü, ekiplerin soğutma çalışası sürüyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan kimyasal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 bin metrekare kapalı alana sahip kimyasal fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangından hemen sonra fabrika işçileri kısa sürede kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikaya yayıldı. İhbar üzerine adrese Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Herhangi yaralanma olayı yaşanmazken fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Gebze İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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