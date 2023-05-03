- Kız arkadaşını silahla yaraladı Samsun'da bir kişi tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı.

- Kız arkadaşını silahla yaraladı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K.tartıştığı kız arkadaşı K.T.'yi tabancayla bacağından yaraladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı. C.K. ise olaydan sonra kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanan C.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan C.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. C.K., K.T.'yi kazara vurduğunu ileri sürdü.