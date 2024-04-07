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Kırklareli'nde Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik tedbirleri uygulandı

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Kırklareli'nde Ramazan Bayramı öncesi, jandarma ekipleri tarafından dron destekli trafik tedbirleri uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesi ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde,trafiği drone ile havadan denetledi.

Yapılan kontrollerde vatandaşlara, emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli denetim gibi kural ihlallerine karşı bilgilendirmelerde bulunuldu. Havadan alınan görüntülerde trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücüleri durduran ekipler, kimi sürücüleri uyarırken bazıları hakkında ise işlem yaptı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve sürücülerde yakalanma duygusunu üst düzeye çıkarabilmek için, sorumluluk alanında bulunan karayollarında dron ile denetim ve kontrollere devam edileceği öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ramazan Bayramı Kırklareli Lüleburgaz Jandarma Vize 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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