Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kırklareli'nde Kızılay tarafından 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına jandarma ekipleri destek verdi. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan çadırda ekipler kan bağışında bulundu.

Kırklareli'nde Kızılay tarafından 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına jandarma ekipleri destek verdi.

Kızılay tarafından 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganı ile başlatılan kan bağışı projesine jandarma ekipleri destek verdi. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan çadırda ekipler kan bağışında bulundu.

Kan bağışına çok sayıda personel katıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Jandarma Kızılay Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title