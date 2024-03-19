Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 12-18 Mart tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 6,72 gram metamfetamin, 42 adet ecstasy ve 275 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. - KIRIKKALE