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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 12-18 Mart tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 6,72 gram metamfetamin, 42 adet ecstasy ve 275 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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