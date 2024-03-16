Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Hükümlü Teslim Edildi
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde bulunduran iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, aranan bir hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda hakkında 11 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi. Üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan iki şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şehir merkezinde yapılan operasyonda, R.C. ve N.Ü.'nün üzerinde 4,24 gram metamfetamin, 97 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde de çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G.C. yakalanarak Keskin Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE