Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde üzerlerinde miktar uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE