Kırıkkale'de Kapalı Pazar Alanında Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem

Kırıkkale'de kapalı pazar alanında otomobiliyle drift yapan sürücüye toplamda 64 bin 540 lira para cezası kesildi, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve kurallara uyma düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması için denetimlerini sürdürüyor. Trafik ekipleri, şehir merkezindeki cumartesi pazarı alanında otomobiliyle dirft yapan sürücüyü tespit etti. Sürücüye toplamda 64 bin 540 lira para cezası kesildi, aracı da 2 ay trafikten men edildi. - KIRIKKALE