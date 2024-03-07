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Kırıkkale'de Kapalı Pazar Alanında Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem

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Kırıkkale'de kapalı pazar alanında otomobiliyle drift yapan sürücüye toplamda 64 bin 540 lira para cezası kesildi, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Kırıkkale'de kapalı pazar alanında otomobiliyle drift yapan sürücüye toplamda 64 bin 540 lira para cezası kesildi, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve kurallara uyma düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması için denetimlerini sürdürüyor. Trafik ekipleri, şehir merkezindeki cumartesi pazarı alanında otomobiliyle dirft yapan sürücüyü tespit etti. Sürücüye toplamda 64 bin 540 lira para cezası kesildi, aracı da 2 ay trafikten men edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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