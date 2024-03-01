Kırıkkale'de Kaçak Ürün Operasyonu: Binlerce Makaron ve Sigara Ele Geçirildi
Kırıkkale'de son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 22 bin 400 adet makaron, bin 144 adet gümrük kaçağı sigara ve 20 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de son bir hafta 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 22 bin 400 adet makaron, bin 144 adet gümrük kaçağı sigara, 20 litre sahte içki ele geçirildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 23-29 Şubat tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 22 bin 400 adet makaron, bin 144 adet gümrük kaçağı sigara, 20 litre sahte içki ve 35 adet telefon ele geçirildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ise 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE