Kırıkkale'de Kaçak İçki ve Tarihi Sikke Operasyonu

Kırıkkale'de son bir haftada 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda kaçak içki, tarihi sikke ve kaçak tütün ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ürün ticareti ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar sürüyor. 19-25 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonlarda, 24 litre kaçak içki, 5 adet sikke, 25 litre alkol aroması, 24 adet gümrük kaçağı parfüm, 77,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE