Kırıkkale'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından, dolandırıcılık suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Ayrıca, siber suçlarla ilgili olarak yapılan çalışmalarda 101 kullanıcı tespit edildi ve çeşitli suçlarla ilgili işlem başlatıldı. SİBERAY Projesi kapsamında ise 310 vatandaş bilgilendirildi.
Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele ekiplerince, dolandırıcılık suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 22-28 Şubat'ta sosyal medya kullanıcıları arasında suç unsuruna rastlanılan 101 kullanıcı tespit edildi. Çalışmalar neticesinde 16 dijital materyali inceleyen ekipler, 4 nitelikli dolandırıcılık, 3 nitelikli hırsızlık, 2 bilişim sistemini engelleme-bozma-verileri yok etme veya değiştirme ve 1 banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlattı.
Ekipler, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü de cezaevine teslim etti.
Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte, 310 vatandaş bilgilendirildi. - KIRIKKALE