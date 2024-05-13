Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de 7 Aranan Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, aranan 7 şüpheli tutuklandı. Ayrıca yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan dentimlerde yakalanan 7 aranan şahıs tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 6-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 139 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında da 7 bin 747 şahsın GBT'si sorgulandı, 281 aracın kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda da 5 adet ruhsatsız tabanca ve 59 adet fişek ele geçirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

 Eurovision'da birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da birinci olan Nemo: Kupayı kırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title