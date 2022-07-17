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Kınık'ta operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kınık'ta operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi

Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, çok sayıda silah ve silah tamir tadilatında kullanılan malzeme ile tabanca mermisi ele geçirildi.

Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, çok sayıda silah ve silah tamir tadilatında kullanılan malzeme ile tabanca mermisi ele geçirildi.

Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı suç soruşturma ve araştırma birimlerinin ilçe genelinde suç ve suçun önlenmesine ilişkin yaptığı çalışma sonucunda V.Ç. ve M.Ö. isimli şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda şahısların evlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve silah tamir tadilatında kullanılan malzeme ile tabanca mermisi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu içmeye yarayan düzenekler ve bir miktar esrar maddesi de ele geçirildi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adli makamlara sevkleri sağlandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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