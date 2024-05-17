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Kilis'te 25 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

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Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Tasarlayarak Adam Öldürme' suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.M. isimli zanlıyı yakaladı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis'te "Tasarlayarak Adam Öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle aranan zanlı polis tarafından yakalandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Tasarlayarak Adam Öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.M. isimli zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. M.M., ekiplerce şehir merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kilis Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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