Kıbrıs'ta alıcı ve satıcıya tuzak kuran dolandırıcı sahte otomobil satışından 550 bin liralık vurgun yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden verilen satılık otomobil ilanını satın alma vaadiyle internet sayfasından sildiren dolandırıcının, kopyaladığı ilanı daha düşük fiyatla tekrar yayınlayarak 550 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Aracın gerçek sahibine ve satın almak isteyen kişiye Kıbrıs'ta askeri personel olduğunu ve bu nedenle dışarı çıkamayacağını söyleyerek tuzak kuran dolandırıcının, alıcıya ve satıcıya kendisini karşı tarafın kuzeni olarak tanıttığı öğrenildi. Başka kişilere ait telefon hattı ile banka hesabı kullandığı tespit edilen zanlının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz temmuz ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana geldi. İddialara göre, kendisini M.K. olarak tanıtan şahıs, Gazimağusa şehrinden ilana konulan ve ortalama piyasa değeri 800 bin lira olan 2022 model otomobilin sahibi Salih Macit (19) ile irtibata geçti. Macit'ten otomobili satın alacağını fakat ilanı kaldırmasını isteyen M.K., sildirdiği ilanı kopyalayarak yaklaşık 200 bin lira daha ucuz fiyata tekrar yayınladı. Yeni ilanı gören Ferhat Erdem (40), aracın gerçek sahibi sandığı M.K.'yi arayarak satın almak istediğini söyledi.

Tuzağa düşürdüğü kişilere kendisini asker olarak tanıttı

Kendisini asker olarak tanıtan ve dışarıya çıkmasının yasak olduğunu ifade eden M.K., Erdem'e satış işlemlerini kuzeni olarak gösterdiği vekaletlisi Salih Macit ile yapması gerektiğini söyledi. Aynı anda Macit'i de kandıran M.K., yine kuzeni olarak tanıttığı Ferhat Erdem aracılığıyla otomobili satın alacağını söyledi.

Alıcıyı ve satıcıya fiyat konuşmamaları için uyarıda bulunmuş

Salih Macit'e satış üzerinden komisyon alacağını ve bu durumu ailesinin bilmemesi gerektiğini belirten M.K., Erdem'e ise satış işlemini ucuza gerçekleştirdiğinden dolayı ailesinden gizlediği yalanlarını söyledi. Bu sayede alıcı ve satıcının fiyatla ilgili konuşmasının önüne geçen M.K., araç sahibi ile alıcıyı devir işleminden önceki gün bir araya getirerek kendisinden şüphe duyulmasını da engelledi.

Satışın olacağı günden önce Erdem'den 10 bin lira kapora alan M.K., ertesi gün de iki parça halinde 350 bin ve 190 bin lira para aldı. Toplamda 550 bin lira dolandırıcılık yapan M.K., havale işlemlerinin ardından Macit ve Erdem'i cep telefonundan engelleyerek izini kaybettirdi.

Dolandırıldıklarını geç de olsa fark ettiler

Dolandırılanlardan Salih Macit, Erdem'in kuzeni sandığı M.K. ile 950 bin liraya anlaştığını ve 100 binini komisyon olarak göndereceğini itiraf etti. Diğer mağdur Erdem ise Macit'in kuzeni sandığı M.K. ile 550 bin liraya anlaştığını fakat aracın ederinden daha aşağıya satıldığı için fiyat hakkında konuşmaması gerektiği yönünde uyarıldığını belirtti. Mağdur Macit ve Erdem, dolandırıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Başka kişilere ait telefon hattı ile banka hesabı kullandığı tespit edilen zanlının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

"Kullandığı telefon numarası ve banka hesabı da başka kişilere ait"

Olayla ilgili konuşan Ferhat Erdem'in avukatı Ahmet Haklıgör, "Yaklaşık 5 ay önce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan bir vatandaşımız beni arayarak dolandırıldığını söyledi. Bir ilan sayfasında satılık araç ilanı verilmiş. Piyasa değerinin altında bir fiyattan satışa konulan bu araçta müvekkilimin dikkatini çekmiş. Aracın neden bu kadar ucuza satıldığını sormak için satıcıyla iletişime geçmiş. Araç için pazarlık yapmış. Satıcı görünümündeki dolandırıcı ise kendisinin askeri personel olduğunu ve bulunduğu yerden çıkamayacağı için satış işlemlerine kuzenini göndereceğini söylemiş. Kullandığı telefon numarası ve banka hesabı da başka kişilere aitmiş. Aracın gerçek sahibi de satış işlemleri için dolandırıcı görünümdeki alıcının kuzeninin geleceğini sanıyormuş. Dolandırıcı her iki tarafı da bu şekilde kandırmış ve tarafları buluşturmuş" dedi.

"Dolandırıcı iki tarafa da fiyat konuşmaması için uyarıda bulunmuş"

Alıcı ve satıcının durumun farkına geç vardıklarını ifade eden Avukat Haklıgör, "Taraflar arasında hiç pazarlık muhabbeti olmamış. Dolandırıcı kişi iki tarafa da bu yönde uyarıda bulunmuş. Aracı alacak kişiye 'piyasanın altında satıldığı için çok para lafı etme', satıcıya da 'paradan komisyon alacağım için asla o konuları açma. Yoksa aramızdaki pazarlık bozulur' demiş. Aracın kontrolleri yapıldıktan sonra devir işlemlerine geçilmiş. O sırada dolandırıcı, alıcıdan kapora istemiş. Müvekkilim de 10 bin lira para göndermiş. Dolandırıcı satışın olacağı gün paranın geri kalanını istemiş. Diğer tarafa da 'araç vergi dairesinin önüne geldiğinde sana paranı göndereceğim' demiş. Her iki mağdur vergi dairesinin önünde bir araya gelmiş. Aracı gören müvekkilim paranın kalan kısmını dolandırıcıya göndermiş. İşlemler için bekledikleri sırada asıl satıcının durgun olduğunu hissetmiş. Ne olduğunu sorduğunda, 'kuzenin beni telefonundan engelledi. Para göndermesi gerekiyordu' demiş. O sırada dolandırıldıklarını anlamışlar. Daha sonra da dolandırıcı hakkında şikayette bulunmuşlar" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın tanımadığı kişilere kesinlikle bilgilerini vermemeleri gerekiyor"

Benzer durumlara karşı duyarlı olunması gerektiğini dile getiren Haklıgör, "Şüpheliyle ilgili suç duyuruşunsa bulunduk. Soruşturma devam ediyor. Söz konusu banka hesabı ve telefon numarasıyla ilgili araştırmalar da sürüyor. Dolandırıcılar başka banka hesapları kullanıyorlar. Harçlık dahi sayılmayacak derecedeki paralar için bile vatandaşlarımız başlarına bir şey gelmeyeceğini düşünerek hesaplarını paylaşıyorlar. Bu durumda dolandırıcıların izlerini kaybettirmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle ceza alabiliyorlar. Vatandaşlarımızın tanımadığı kişilere kesinlikle bilgilerini vermemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bana kuzeni olarak tanıttığı kişiyle fiyat üzerine konuşmamla ilgili uyarıda bulundu"

Mağdur olduğu olayla ilgili açıklamalarda bulunan Ferhat Erdem, "Satıcıyla irtibata geçtim. Araç piyasanın çok altındaki bir fiyata ilana konulmuştu. Bana askeri personel olduğunu söyleyerek, 'WhatsApp' üzerinden konuşmamızı istedi. Arabanın kuzeninin üzerine olduğunu söyledi. Aracı görmek istediğimi söyledim. Kuzeni olarak tanıttığı kişi arabaya getirdi. Aracı beğendim. Satıcıyla konuştuğumuzda alıcının benim kuzenim olduğunun söylediğini hiç dile getirmedi. O da benim gibi kandırılmış. 550 bin liraya anlaşma sağladık. Dolandırıcı kişi, aracın çok fazla talibinin olduğunu belirterek benden kaparo istedi. Ben de 10 bin lira para gönderdim. Daha fazlasını istedi ama elimde yoktu. Bana kuzeni olarak tanıttığı kişiyle fiyat üzerine konuşmamla ilgili uyarıda bulundu. Bahanesi de, aracını ne kadara sattığından ailesinin haberinin olmamasıymış. Eğer ailesinin haberi olursa satışa izin vermeyeceklerini şeklinde konuştu" ifadelerine yer verdi.

"Sürekli mesaj atarak beni meşgul etmeye çalıştı"

Dolandırıldığını anladığı ana kadar hiç şüphe duymadığını söyleyen Erdem, "Ertesi gün elimdeki dövizleri bozdurmamı ve banka hesabına göndermemi istedi. Ben de kuzeninin ve arabanın yanımda olması şartıyla parayı göndereceğimi söyledim. Kabul ederek kuzeni olarak tanıttığı kişiyi yanıma gönderdi. O sırada içim rahattı. Şüphem yoktu. Dolandırıcı da o sırada sürekli mesaj atarak beni meşgul etmeye çalıştı. Sanki ablukaya alınmış gibiydim. Ne yapacağımı bilemiyor, düşünemiyordum. Parayı önce kendi hesabıma yatırdım. Ardından da verdiği hesaba 350 bin lira gönderdim. 190 bin lira göndermemi istedi. Ben de devir işlemlerinden sonra göndereceğimi söyledim. Parayı hemen göndermem için ısrar ederek mesajlar gönderdi ve baskı yaptı. Yanımdaki satıcıya, kuzeninin garip hareketlerinden bahsettiğimde sanırım ne dediğimi tam anlayamadı. Hiç tepki vermedi. Muhtemelen onun da aklını karıştırmış. Onu da satıştan alması gereken komisyon bahanesiyle kandırmış. Alıcının bu durumu öğrendiği zaman satıştan vazgeçeceğini söyleyerek kandırmış" dedi.

"O kişinin benim kuzenim olmadığını söyledim"

Şüpheli hakkında şikayetçi olduklarını belirten Erdem, "Hiçbir şeyin farkına varmadan kalan 190 bin lirayı da gönderdim. Satıcının o sırada sürekli telefonuyla ilgilendiğini gördüm. Satıcı arabanın devri için 850 bin lira beklediği sırada dolandırıcı tarafından telefondan engellendi. Yanıma gelerek, 'abi senin kuzenin beni engelledi' dedi. O kişinin benim kuzenim olmadığını söyledim. O da bana aynı şeyi söyledi. Bana, 'kuzenin aracı 950 bin liraya alacaktı. 850 bin lirasını bana verip 100 bin lirayı kendisi alacaktı' dedi. Ben de aracı 550 bin liraya satın aldığımı ve parasını gönderdiğimi söyledim. O esnada dolandırıldığımızı anlattık. Şikayette bulunduk. Bankaya gittik. Hiçbir şey yapılmadı. 550 bin lira param gitti" şeklinde konuştu. - ANKARA